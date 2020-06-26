Konak’ta yeşil atak

26 Haziran 2020 Cuma, 08:28

Park yapım ve yenileme çalışmalarında belediyenin imkânlarını seferber ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Abdu¨l Batur, “Çalışmalarımızda yeni bir modele geçtik. Bu sisteme göre belediyenin kendi işgu¨cu¨ ile yapabileceği işlerde ihaleye çıkmıyoruz. Bu modeli uygulayarak piyasa bedeli 1 milyon 251 bin olan on parkımızın du¨zenlemesini kendi imkânlarımızla 587 bin TL’ye gerçekleştirdik. Bu yarı yarıya tasarruf demek. Böylece hem tasarruf sağlıyoruz hem de bu gu¨zel parkları Konak halkının kullanımına sunuyoruz” diye konuştu. Konak Belediye Başkanı Abdu¨l Batur, Konak’a yeni park ve yeşil alanlar kazandıracaklarının da mu¨jdesini verdi.

Özellikle Atilla Mahallesi’nde Üçyol istinat duvarının yukarısında konumlanan Mu¨badele Parkı’na dikkat çeken Batur, “Atilla Mahallesi’nde çok gu¨zel bir park yapıyoruz. Parkımızda özellikle Giritli hemşerilerimizin çok beğeneceği ve anıları canlandıracak bir de Mu¨badele heykelimiz yer alacak” dedi. Mu¨badele Parkı’nın yanı sıra, Mersinli Mahallesi 1578/1 Sokak’ta, iş merkezlerinin arasında bulunan 1230 metrekarelik bir bölge yeşil alan ve park olarak değerlendirilecek. Park, özellikle o bölgedeki iş merkezlerinde çalışanların nefes alabileceği bir alan oluşturacak.