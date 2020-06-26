Konak’ta yeşil atak
Konak Belediyesi fen işleri ile park ve bahçeler müdürlükleri ortak çalışma modeli ile ihaleye çıkılmadan, belediyenin olanakları kullanılarak yapılan çalışmalarda yüzde 50 tasarruf sağladı.
Park yapım ve yenileme çalışmalarında belediyenin imkânlarını seferber ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Abdu¨l Batur, “Çalışmalarımızda yeni bir modele geçtik. Bu sisteme göre belediyenin kendi işgu¨cu¨ ile yapabileceği işlerde ihaleye çıkmıyoruz. Bu modeli uygulayarak piyasa bedeli 1 milyon 251 bin olan on parkımızın du¨zenlemesini kendi imkânlarımızla 587 bin TL’ye gerçekleştirdik. Bu yarı yarıya tasarruf demek. Böylece hem tasarruf sağlıyoruz hem de bu gu¨zel parkları Konak halkının kullanımına sunuyoruz” diye konuştu. Konak Belediye Başkanı Abdu¨l Batur, Konak’a yeni park ve yeşil alanlar kazandıracaklarının da mu¨jdesini verdi.
Özellikle Atilla Mahallesi’nde Üçyol istinat duvarının yukarısında konumlanan Mu¨badele Parkı’na dikkat çeken Batur, “Atilla Mahallesi’nde çok gu¨zel bir park yapıyoruz. Parkımızda özellikle Giritli hemşerilerimizin çok beğeneceği ve anıları canlandıracak bir de Mu¨badele heykelimiz yer alacak” dedi. Mu¨badele Parkı’nın yanı sıra, Mersinli Mahallesi 1578/1 Sokak’ta, iş merkezlerinin arasında bulunan 1230 metrekarelik bir bölge yeşil alan ve park olarak değerlendirilecek. Park, özellikle o bölgedeki iş merkezlerinde çalışanların nefes alabileceği bir alan oluşturacak.
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