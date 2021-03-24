Kongre öncesi Covid-19 testi yaptıran AKP İlçe Başkanı'nın testi pozitif çıktı

24 Mart 2021 Çarşamba, 17:55

Ankara’da salgın önlemleri hiçe sayılarak gerçekleştirilen AKP'nin 7'nci Olağan Kongresi’nde delege olarak oy kullanmak üzere Ankara’ya giden AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, testinin pozitif çıkması üzerine Karasu’ya döndü.

Kongreye katılım gösterecek olan delegelerin test yaptırma şartı üzerine pozitif olduğunu öğrendiğini söyleyen Yavuzyiğit, “Kongre öncesi test sonucumuz bildirildi. Pozitif olduğumu duyar duymaz kongreye katılmadan Karasu’ya döndüm. Hiçbir belirti yoktu. Herhangi bir sağlık sorunum bulunmuyor” dedi.

10 GÜN İZOLE KALACAK

Yavuzyiğit, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailesinin de temaslı olması nedeniyle evde 10 gün süreyle izole altında kalacağını belirtti.

AKP kongresindeki tepki çeken görütünlere Gökçek, "Böyle bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegeler dün Genel Merkez'de Covid testi yaptırdık. Salona giren tek Covid'li delege yok. Bilinmesini istedim" yanıtını vermişti.

