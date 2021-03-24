Kongre öncesi Covid-19 testi yaptıran AKP İlçe Başkanı'nın testi pozitif çıktı
AKP Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, 7'inci Olağan Kongre öncesi yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kongreye katılamadan Karasu’ya döndü.
Ankara’da salgın önlemleri hiçe sayılarak gerçekleştirilen AKP'nin 7'nci Olağan Kongresi’nde delege olarak oy kullanmak üzere Ankara’ya giden AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, testinin pozitif çıkması üzerine Karasu’ya döndü.
Kongreye katılım gösterecek olan delegelerin test yaptırma şartı üzerine pozitif olduğunu öğrendiğini söyleyen Yavuzyiğit, “Kongre öncesi test sonucumuz bildirildi. Pozitif olduğumu duyar duymaz kongreye katılmadan Karasu’ya döndüm. Hiçbir belirti yoktu. Herhangi bir sağlık sorunum bulunmuyor” dedi.
10 GÜN İZOLE KALACAK
Yavuzyiğit, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailesinin de temaslı olması nedeniyle evde 10 gün süreyle izole altında kalacağını belirtti.
AKP kongresindeki tepki çeken görütünlere Gökçek, "Böyle bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegeler dün Genel Merkez'de Covid testi yaptırdık. Salona giren tek Covid'li delege yok. Bilinmesini istedim" yanıtını vermişti.
Video Haberler
- Nagehan Alçı ile Hamza Dağ arasındaki olay diyalog
- Emine Erdoğan'ın kızdığı anlar kameraya yansıdı
- Tayyip'in olduğu yerde korona bile olmuyor
- Antalya’da ‘otomobilin suçu ne?’ dedirten görüntü
- Erdoğan'ın meşhur ettiği 'lebaleb' ifadesi marka oldu!
- Antalya’da ortalığı karıştıran taciz iddiası
- Mansur Yavaş acı gerçeği canlı yayında açıkladı
- İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
- AKP kongresinde dikkat çeken MHP detayı
- Yaşadığını ispat etmeye çalışırken ikinci kez öldü
En Çok Okunan Haberler
- Kritik isim AKP kongresinde
- AKP, tarikatların önünü açtı
- Büyük Sarsıntı
- Fed'den faiz açıklaması
- Tepki çeken görüntüler: AKP kongresine lebaleb yolculuk
- AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Ali Koç: Hocamıza ve teknik kadroya teşekkür ediyorum
- Elvan'dan ekonomik reform paketi açıklaması
- AKP kongresinde inanılmaz görüntü
- Mansur Yavaş: “Beni görevden aldırtmak istedi”