Kontrolsüz üretim tehdit ediyor
Antalya Ticaret Borsası, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım Konseyi’nin işbirliğinde düzenlenen “Muz E-Çalıştayı”nda, muzun bölge tarımına etkileri değerlendirildi.
Yayımlanan değerlendirme raporunda, Türkiye’nin ekvatora en uzak muz üretilen ülke olduğu belirtilirken 111 bin 544 dekar alanda 728 bin ton muz üretildiği, kişi başına tüketimin ise 7 kilogram olduğu kaydedildi. Üretim alanı son 5 yılda 2 kat, verim 0.4 kat ve üretim 2.5 kat arttı. Ticari muz yetiştiriciliğine uygun alanların belirlenmesi istenen raporda şu saptama yapıldı:
“Muz üretiminde su tüketimi çok yüksektir. Muz üretilen bölgelerde çok sayıda kuyu vardır. Bölgede yeraltı su kaynaklarının azalması söz konusu olabilecektir. Kontrolsüz, plansız ve eksik bilgiyle üretim birkaç yıl sonra ekili alanların çoraklaşmasına ve verimsiz alanlara dönüşmesine neden olacak. Örtü altı üretim iklim ve toprak açısından uygun değil. Arazilerin doğal dengesinin bozulması olasıdır.”
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