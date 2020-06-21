Konyaspor-Sivasspor maçında zirveyi etkileyecek gol
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı.
Konyaspor’un 11’i: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic
DG Sivasspor’un 11’i: Samassa, Uğur, Appindangoye, Fatih, Erdal, Goiano, Caner, Erdoğan, Yasin, Claudemir, Kone
Sivasspor ile Konyaspor Süper Lig’de 22. kez karşı karşıya geldi.
Konya'daki maçta konuk Sivasspor etkili gözüktü. 30. dakikada Kone konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
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