Konyaspor-Sivasspor maçında zirveyi etkileyecek gol

Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2020 Pazar, 21:34
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Konyaspor’un 11’i: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic

DG Sivasspor’un 11’i: Samassa, Uğur, Appindangoye, Fatih, Erdal, Goiano, Caner, Erdoğan, Yasin, Claudemir, Kone


Sivasspor ile Konyaspor Süper Lig’de 22. kez karşı karşıya geldi.

Konya'daki maçta konuk Sivasspor etkili gözüktü. 30. dakikada Kone konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.


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