Kooperatiflerden bir yılda 130 milyon liralık alım

03 Ocak 2021 Pazar, 12:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında kent ekonomisine güç kazandırmak ve tarımsal üretimi arttırmak için önemli projelere imza attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda çiftçi ve üretici tohumdan fidana makinadan kaliteli yeme kadar her alanda desteklendi. Başkan Soyer, tarım alanındaki vizyonunu “yerli tohuma ve yerli hayvan ırklarına sahip çıkmak, ürünleri işleyerek katma değerini yükseltmek, üreticiyi kooperatifleştirmeye teşvik etmek ve ürünü ulusal ve uluslararası piyasada pazarlamak” şeklinde dört temel ilkeye dayandırıyor.

MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ CANLANIYOR

Kaybolmaya yüz tutmuş yerli tohum karakılçık buğdayını İzmir’in bereketli topraklarıyla yeniden buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında 13 ilçede bin dekara yakın karakılçık buğdayının ekimini yaptı. Büyükşehir sadece İzmir’de değil Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde, ayrıca Kıbrıs’ta yerel tohum çalışmalarına destek vermeye de devam ediyor.

Selçuk, Bergama, Kınık ve Tire’de 134 yerli ırk Anadolu mandası dağıtan Büyükşehir, yok olmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğini canlandırıp İzmir mozerellası yapmak ve bu peyniri dünya markası haline getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. 2020 yılında Torbalı ve Kiraz’da ise 419’u yerli Sakız ırkı olmak üzere 509 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

YEM DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Büyükşehir, 2020 yılında üreticinin girdi maliyetlerini azaltmak için yem desteği projesini de devreye aldı. Aliağa, Buca, Bornova, Kınık ve Kiraz’da yaklaşık 250 bin kilo kuzu büyütme ve süt yemi dağıtıldı. İklim dostu yem bitkisi ekiminin teşvik edilmesi için Beydağ ve Bergama ilçelerinde 118 köylü ve çiftçiye macar fiğ, yem bezelyesi ve süt otu tohumu desteği sağlandı, yaklaşık bin dekarlık alanda iklim dostu yem bitkisi üretimi başladı.

Süt işleme tesisi, mandıra ve kavurma tesisi yatırım çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında bal, zeytin, süt ürünleri, fidan, çiçek, bezelye, bakla, enginar gibi kent ihtiyaçlarını üretici kooperatiflerinden tedarik etmeyi sürdürdü. Ürün alım sözleşmesi imzalanan kooperatif sayısı arttı, ürün yelpazesi genişledi. Üretici kooperatiflerinden bu yıl yapılan alımların bedeli 130 milyon lirayı aştı.