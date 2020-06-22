Kore Yarımadasında sıcak saatler!

22 Haziran 2020 Pazartesi, 16:26

Kore Yarımadası’nda geçtiğimiz hafta sonunda yükselen tansiyon sonrası dünyanın gözü bölgenin üzerinde. Güney Kore sınırından Pyongyang yönetimine karşı propaganda amaçlı broşür ve balonların gönderilmesi kriz yaratmış, Kuzey Kore tarafının buna yanıtı ise sert olmuştu.

Kuzey Kore, 16 Haziran’da sınır hattındaki Kaesong’da bulunan Güney Kore’yle iletişim ofisini bombaladı. Seul yönetimi adına açıklama yapan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Kim You-geun, “Eğer Kuzey Kore tansiyonu yükseltmeye devam ederse çok sert yanıt vereceğiz” dedi.

Sözcü'nün haberine göre, iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren gelişmeler sonrası bugün ‘Tarafsızlık Bölgesi’ yakınlarındaki Paju’da sıcak saatler yaşandı. Zırhlı araçlarıyla bölgeye adeta çıkarma yapan Güney Kore ordusu, askeri tatbikat gerçekleştirdi.



Tank atışlarının birbiri ardına geldiği tatbikatla Kuzey Kore’ye gözdağı verildi.

