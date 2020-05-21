Korona günlerinde Kordonboyu: Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın
İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için çimler üzerine çemberler çizdi. Uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yeni normal” hayata geçerken İzmir’in Kordonboyu’nda, Karşıyaka sahilinde fiziki mesafeyi korumak için siz hep çemberin içinde kalın" dedi.
Hava sıcaklıklarının artmasının da etkisiyle İzmirliler sahil kenarlarına akın etti. Alsancak semtinde bulunan Kordonboyu vatandaşların en çok tercih ettikleri yerlerden birisi oldu. Vatandaşlar Kordonboyu'nda yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar da balık tuttu. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafeyi korumak maksadıyla çimler üzerine çizilen çember daireler vatandaşların ilgisini çekti.
Uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:
"Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın." Murathan Mungan bu sözleri kuşkusuz yaşadığımız günleri düşünerek yazmadı. Ama “Yeni normal” hayata geçerken İzmir’in Kordonboyu’nda, Karşıyaka sahilinde fiziki mesafeyi korumak için siz hep çemberin içinde kalın.
Video Haberler
- 25 yıllık sürprizin arkasından koronavirüs çıktı
- CHP'li Eren Yıldırım'a silah çekildiği anların görüntüsü
- Polisten yaşlı çifte jest: Paranız yerine duanız yeter
- Koronavirüse karşı robotlar devrede
- Efsane kemancı Perlman'dan karantinada keman dinletisi
- Bekçilere direndi, polis ceza keserken ağladı
- Canlı yayında Perinçek'i kızdıran anlar
- Anketlerdeki son durumu açıkladı!
- Müftülükten camide çalınan 'Çav Bella' açıklaması
- Kayyımları protesto eden HDP'lilere gözaltı