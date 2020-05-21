Korona günlerinde Kordonboyu: Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın

21 Mayıs 2020 Perşembe, 10:05

Hava sıcaklıklarının artmasının da etkisiyle İzmirliler sahil kenarlarına akın etti. Alsancak semtinde bulunan Kordonboyu vatandaşların en çok tercih ettikleri yerlerden birisi oldu. Vatandaşlar Kordonboyu'nda yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar da balık tuttu. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafeyi korumak maksadıyla çimler üzerine çizilen çember daireler vatandaşların ilgisini çekti.

Uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın." Murathan Mungan bu sözleri kuşkusuz yaşadığımız günleri düşünerek yazmadı. Ama “Yeni normal” hayata geçerken İzmir’in Kordonboyu’nda, Karşıyaka sahilinde fiziki mesafeyi korumak için siz hep çemberin içinde kalın.