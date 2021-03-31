31 Mart 2021 Çarşamba, 10:34

Türkiye kademeli normalleşmeye geçerken vaka sayıları 30 bini aştı.

Çok riskli grubu oluşturan illerimizin sayısı nüfusumuzun yüzde 80’ini teşkil eden 58 şehre ulaştı.

Korkutucu tabloda bir adım ileri iki adım geri ilerlemeye devam ediyoruz.

Gerçi bir dizi kısıtlama yine geldi.

Hemen aklıma Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı olan, kullanıcıların önemli anlarını kısa video olarak paylaştığı TikTok’taki meşhur bir video geldi.

Adı: “Korona mısın? Ne Koronası yaa! Tabi ki değilim bro”

Tam da bizim milletimiz için kurgulanmış.

Vaka sayısı 30 binin üzerinde.

İnsanlar hayatlarını kaybediyor.

Lakin büyük bir çoğunluğun umurunda değil maalesef korona…

Maskeler ya çene altında ya da dirsekte.

Bırakın şehir meydanlarını yolda, duraklarda, insanın olduğu her yerde yasak olduğu söylenen sigara o kadar çok içiliyor ki…

Kısıtlamanın olduğu hafta sonları, sokaklar ve parklar o kadar dolu ki…

Marketlerin açık olmasını bahane ederek alışverişe çıkanlar ile caddeler öyle güllük gülistanlık ki…

Sorduğunda temel ihtiyaçlar dışında kimse evden çıkmıyor.

Ama çarşılar, AVM’ler öyle dolu ki.

Yüzde 50 kapasite ile çalışmalarına izin verilen lokanta ve restaurantları söylemiyorum bile.

Hele AKP kongreleri? Lebaleb dolu.

Çok basit bir şey belirtmek istiyorum.

Korona ile ilgili neredeyse bir yılı aşkın süredir birçok şey anlatıldı.

Saptamalar yapıldı, teori ve tezler üretildi.

Bunlar içerisine şehir efsaneleri ve komplo teorilerini de rahatlıkla ekleyebiliriz.

Lakin en anlaşılabilir ve net olanı şu idi: “Maske, mesafe, hijyen”

Ne yazık ki çok basit olan bu kuralı bile bir türlü başarıyla uygulayamadık.

Görünen o ki bu işin şakası yok.

"Bana bir şey olmaz" demeyin!

Ülkemizde durum ilk vakanın görüldüğü tarihten daha vahim durumda.

Annen, baban, çocuğun, kardeşin, eşin, dostun her kimse…

Ya senin getirdiğin yahut taşıdığın virüs nedeniyle hayatını kaybederse…

Belki sana bir şey olmazsa lakin ya yanındakiler?

O nedenle bu covid 19 virüsünü iyi idrak etmek lazım.

“Korona mısın? Ne Koronası yaa! Tabi ki değilim bro” demekle olmuyor bu işler.