Koronavirüs aşısı için önemli adım: Bu yıl dağıtılabilir

21 Haziran 2020 Pazar, 13:43

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü yeni tip koronavirüse (Covid-19) geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu.

İNSAN DENEYLERİ YAPAN 8 AŞININ 6'SI ÇİN'DE

NTV'nin Reuters'tan aktardığı habere göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6’sı Çin’de olmak üzere 8’i insanlar üzerinde deneniyor.

Bununla birlikte, dünya çapında geliştirilen aşıların hiçbiri kitlesel dağıtım için gerekli bir adım olan geniş kapsamlı 3. aşama deneylerine geçemedi.

BİRİNCİ AŞAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

IMBCAMS tarafından dün yapılan açıklamada, Çinli bilim insanlarının insanlarda test ettikleri altı olası aşı arasından birinin ikinci aşama testlerine başladığını duyurdu. Mayıs ayından bu yana devam eden ve yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı birinci aşama çalışmalarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

İkinci aşama klinik deneylerinde, enjeksiyonun dozuna karar verilerek, potansiyel aşının güvenli olup olmadığını değerlendirmeye devam edilecek. Bununla birlikte sağlıklı insanlarda aşının neden olduğu bağışıklık tepkisi ölçülecek.

BU YIL HAZIR OLACAK

IMBCAMS’ın bildirdiğine göre, araştırmacılar koronavirüs aşısının bu yıl hazır olması ve Çin’in gelecekteki aşı stoklarına girmesi için bir bitkinin kullanılacağını belirtti.

ACİL DURUMLARDA KULLANILABİLİR

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Gaou Fun, geçen ay yaptığı açıklamada, 2020 yılının sonunda, acil durumlar için özel gereksinimi olan insanlarda deneysel aşıların kullanılabileceğini açıklamıştı.