Koronavirüs aşısı olmayan ziyaretçiler TBMM'ye giremeyecek

12 Haziran 2021 Cumartesi, 21:54

TBMM'ye ziyaretçi girişine ilişkin alınan karara göre, 14-30 Haziran tarihleri arasında Meclis ve eklentilerine koronavirüs tedbirleri kapsamında iki doz aşısını olmuş yurttaşlar ziyaretçi olarak kabul edilecek.

Aşı olmayan yurttaşlar ise Meclis’e giremeyecek.