Koronavirüs aşısı olmayan ziyaretçiler TBMM'ye giremeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ziyaretçi girişine ilişkin yeni kararlar alındı.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2021 Cumartesi, 21:54
Koronavirüs aşısı olmayan ziyaretçiler TBMM'ye giremeyecek
Abone Ol google-news

TBMM'ye ziyaretçi girişine ilişkin alınan karara göre, 14-30 Haziran tarihleri arasında Meclis ve eklentilerine koronavirüs tedbirleri kapsamında iki doz aşısını olmuş yurttaşlar ziyaretçi olarak kabul edilecek.

Aşı olmayan yurttaşlar ise Meclis’e giremeyecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler