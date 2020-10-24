Koronavirüs aşısında son gelişme: Çalışmalar yeniden başlıyor

24 Ekim 2020 Cumartesi, 09:32

Koronavirüs dünya çapında can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarında. Ülkeler adeta yarışa girerken, aşılarla ilgili birbiri ardına muhtemel tarihler açıklanıyor. Ancak aşı çalışmalarına verilen aralar da süreci sekteye uğratıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; İngiltere’de Oxford Üniversitesi’yle birlikte aşı geliştiren AstraZeneca ile Johnson & Johnson firmaları, deneklerinde yan etki ortaya çıkması üzerine ABD’deki çalışmalarını askıya almıştı. İki firmanın da çalışmasıyla ilgili umut veren bir gelişme yaşandı.

KALDIKLARI YERDEN DEVAM EDECEKLER

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, her iki şirkete de yeşil ışık verildi. Böylelikle hem AstraZeneca hem de Johnson & Johnson çalışmalarına kaldığı yerden devam edebilecek.

AstraZeneca 6 Eylül’de durdurulan çalışmalara yeniden başladığını duyururken, Johnson&Johnson ise geçtiğimiz hafta ara verilen çalışmaların önümüzdeki hafta içinde başlamasının beklendiğini açıkladı.

CİDDİ NÖROLOJİK ETKİLER GÖRÜLMÜŞTÜ

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği aşı, üçüncü test aşamasına geçen dokuz testten biri. AstraZeneca ilaç şirketi, eylül ayı başında üçüncü aşamada testlere ara verdiğini duyurmuştu. Söz konusu karar aşıyı gönüllü olarak deneyen kişilerden birinde ciddi nörolojik yan etkiler görülmesi üzerine alınmıştı.