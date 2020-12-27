Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Covid-19) aşısının geliş tarihinin ertelendiğini duyurdu. Koca, ''Gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir'' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2020 Pazar, 20:44
Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Perşembe günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs aşısının Pazarı Pazartesiye bağlayan gece yola çıkacağını ifade etmişti.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir'' ifadelerini kullandı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Pekin’deki Covid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.''


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