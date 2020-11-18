Koronavirüs bulaşma riskini yüzde 70 oranında azaltan yöntem belli oldu
İngiliz yetkililer, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek için binaların düzenli olarak havalandırılmasını önerdi.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre uzmanlarla istişarelerde bulunan hükümet yetkilileri, koronavirüs salgınını önlemek için binaların düzenli olarak havalandırılmasını önerdi.
Habere göre bilim insanları, kış mevsiminde koronavirüse yakalanma riskinin kötü havalandırma nedeniyle üçte bir oranında artabileceği konusunda uyardı ve bu durumun özellikle ofis ve eğitim kurumları geçerli olduğunu belirledi. Uzmanlara danışan hükümet yetkilileri ise mekanların düzenli olarak havalandırılması gerektiği sonucuna vararak, kapalı mekanların pencerelerinin yarı açık tutulmasını ya da 10-15 dakikada bir havalandırılmasını önerdi.
Yetkililer, söz konusu önlemin enfeksiyonu kapma riskini yüzde 70 oranında azaltacağını savunuyor.
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Jo Churchill, “Zamanımızın büyük bir kısmını kapalı mekanlarda geçiriyoruz, o nedenle havalandırma gerekli” açıklamasında bulundu. Bilim insanları ise aile fertlerinden biri hasta ise, ayrıca eve misafir gelmesi durumunda ve gitmesinden hemen sonra evin havalandırılmasını öneriyor.
İngiltere'deki Leeds Üniversitesi’nden Prof. Catherine Noakes, “Temiz hava dışarıdan gelmeli, havanın içeride sirkülasyonu, virüs içeren aerosolleri dışarı çıkarmak değil, oda içinde hareket ettirmek anlamına gelir” diye konuştu.
Noakes, aynı zamanda dışarıdan gelen havayı kullanan klima olması durumunda odanın özel olarak havalandırılmayabileceğini sözlerine ekledi.
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