Koronavirüs depremi: Biri istifasını verdi diğeri emekliliğini istedi!
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli 3 enfeksiyon hastalıkları uzmanından birinin istifa, diğerinin de emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.
Türkiye’de normalleşmenin ardından koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti, doktor istifaları da peş peşe gelmeye başladı.
Sözcü'den Mehmet Pişkin'in haberine göre; Batman'da 4 doktorun ardından istifa sesleri bu kez de Düzce'de duyuldu. 3 enfeksiyon hastalıkları uzmanı bulunan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi istifa ve emeklilik dilekçeleriyle sarsıldı.
“HAKSIZLIK VE YORGUN DÜŞME” İDDİASI
Hastanede görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Arif Doğan Habiloğlu, yönetime istifa dilekçesi vererek izne ayrıldı.
Doktorlardan Erhan Sert ise emekli olmak için dilekçe verdi. İki doktorun da uğradıkları haksızlık ve virüsle mücadelede yorgun düşmeleri nedeniyle görevlerinden ayrılmak istediği ileri sürüldü.
Telefonla aranan Dr. Arif Doğan Habiloğlu, izinde olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti. Dr. Erhan Sert ise 62 yaşında olduğunu, risk grubunda bulunduğunu, yorgunluk nedeniyle yıprandığını ve bu nedenle emekliliğini istediğini açıkladı. Hastane Başhekimi Dr. Volkan Temi ise telefonlara yanıt vermedi.
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