Koronavirüs döneminde tiyatrolara Anadolu Efes'ten destek

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:02

COVID-19 sebebiyle iki aydır kapalı olan özel tiyatroların gelirleri, gösterilerin durması sebebiyle kesilmiş durumda. Bu nedenle özel tiyatroların ayakta kalarak izleyicisiyle yeniden buluşabilmesi için Tiyatro Kooperatifi ‘Bizde Yerin Ayrı’ kampanyasını başlattı. Tiyatroseverler, kooperatif üyesi tiyatroların yeni sezonda sahnelenecek oyunlarına bugünden rezervasyon yaparak kültür sanata destek olabilecek.

Pandemi sürecinin başından itibaren Dayanışma Birlikte Güzel diyerek çeşitli alanlarda sosyal fayda projeleri hayata geçiren Anadolu Efes, tiyatrolar için başlatılan bu kampanyanın ilk kurumsal destekçisi oldu.

1000 GÖSTERİM KARTI

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, ‘1987’den bu yana kültür sanata kesintisiz destek veriyoruz. Amacımız Türkiye’nin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak. COVID-19 sürecinde birçok sektörde olduğu gibi kültür sanat alanında da zor günler yaşanıyor. Anadolu Efes olarak bu belirsiz ve zorlayıcı dönemde de tiyatrolarımızın yanında olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda Bizde Yerin Ayrı kampanyasından 1000 gösterim kartı alarak bunları COVID-19 sürecinde aktif çalışmalar yapan Türk Tıp Öğrencileri Birliği’ne hediye ediyoruz. Buna vesile oldukları için Tiyatro Kooperatifi’ne teşekkür ediyor, sahnelerin yeniden açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz’ dedi.

Kampanyanın öncülerinden ve Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden oyuncu Mert Fırat konuyla ilgili olarak "Anadolu Efes'e Tiyatro Kooperatifi adına kültür sanata kesintisiz desteğini bu dönemde de sürdürdüğü için teşekkür ediyoruz. Bu kampanyaya kurumsal olarak destek vererek öncülük etmeleri çok kıymetli. Bu desteklerinin ilham verici olduğunu düşünüyor ve başka kurumların da kampanyamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.