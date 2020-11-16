Koronavirüs Euroleague'i vurdu!
THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un iki maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmalar, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yunanistan'ın Olympiakos takımının 18 Kasım Çarşamba günü İspanya ekibi Barcelona ve 20 Kasım Cuma günü Fransa temsilcisi ASVEL ile deplasmanda oynaması gereken maçların ertelendiği duyuruldu.
Kararın, oyuncuları Kovid-19 yüzünden karantinada bulunan Olympiakos'un maç kadrosuna en az 8 oyuncu dahil edemeyeceğini bildirmesi sebebiyle alındığı belirtildi.
Müsabakaların oynanacağı tarihlerin ise sonradan açıklanacağı ifade edildi.
ERTELENEN MAÇLARIN TARİHLERİ BELİRLENDİ
Ligde daha önce Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen maçların oynanacağı tarihler belli oldu.
Karara göre 23 Kasım'da TD Systems Baskonia-Zenit, 1 Aralık'ta AX Armani Exchange Milan-ALBA Berlin, 5 Ocak 2021'de ALBA Berlin-TD Systems Baskonia ve 17 Şubat 2021'de Zenit-Panathinaikos maçlarının yapılacağı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' soruşturması
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' soruşturması
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama