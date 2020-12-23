Koronavirüs kutu oyunu oldu: Yaşlı komşunun alışverişini yapan kazanıyor
Almanya’da dört kız kardeş koronavirüs kutu oyunu icat etti. Dört kişiyle oynanabilen oyunun amacı virüse yakalanma riski nedeniyle eve kapanan yaşlı komşunun alışveriş listesindeki her şeyi satın almak.
Almanyada'daki Schwaderlapp kardeşlerin icat ettikleri oyunda, listeyi ilk olarak tamamlamayı başaran kazanıyor. Oyuncuların karşısına virüsle karşılaşıp karantinaya girmek zorunda kalmak ya da market raflarını talan eden stokçular nedeniyle gereken ürünü bulamamak gibi engeller çıkıyor.
Oyucunlar birlikte hareket etme ya da birbirilerinin işini zorlaştırma seçeneklerine de sahip.
Schwaderlapp kardeşler oyunu geliştirmeye bahardaki eve kapanmada başladıklarını, haberlerden takip ettikleri gelişmelerle oyuna yeni unsurlar eklediklerini belirtti.
Kızlarının çabasından etkilenen baba Benedikt Schwaderlapp bir tasarımcı tutarak oyunu ticarileştirmeye karar verdi.
Aile şimdiye kadar 2 bin adet satan oyun için bir oyuncakçı mağazasıyla da dağıtımcı olarak anlaştı.
Kaynak: Diken
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