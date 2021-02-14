Koronavirüs vakaları arttı: İki köyde yüz yüze eğitim başlayamadan ertelendi

14 Şubat 2021 Pazar, 09:33

Koronavirüs sebebiyle yaklaşık 1 yıldır uzaktan eğitim sürdürülen okulların bir kısmında yüz yüze eğitime yarın geçiliyor. Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Karaahmetli ve Armutlu köylerinde ise Covid-19 vakalarının artması sebebiyle yüz yüze eğitim başlamadan ertelendi.

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre; Karaahmetli Köyü Muhtarı Saffet Serin, “Köyümüzde geçtiğimiz hafta pozitif vakalar daha fazlaydı ama son 2-3 gündür azalma var. Karantinada olanlar var ve karantina süresi bitenler de var. Vakalar artmaya başladıktan sonra tedbirler aldık. Bizim köyümüzde taşımalı eğitim sistemi yok, okulumuz var. Köyümüzdeki okulun açılmasını tedbir için erteledik. Okula gidecek olan ve karantina süresi bitmeyenler var. Hiçbir çocuğu ve aileyi riske etmek istemiyoruz” dedi.

Armutlu Köyü muhtarı Osman Çevik ise şunları söyledi: “Köyümüzde geçtiğimiz hafta pozitif vakalar çıktı. Bizim köyümüzdeki okul taşımalı sistemde merkez okullardan biri. Yani çevre köylerden bizim köyümüzdeki okulumuza çocuklar geliyor. Bu sebeple tedbir amaçlı okulun açılması ertelendi. Amacımız çocuklarımızı korumak ve pozitif vakaların diğer köylere sıçramasını engellemek” diye konuştu.

Eşme Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz Karaahmetli ve Armutlu köylerindeki koronavirüs vakalarının 9 Şubat tarihinden itibaren ciddi artış göstermesi nedeniyle toplum sağlığı açısından köylerde bulunan okullarda yüz yüze eğitime başlanılmamasına, söz konusu sürede eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir” denildi.