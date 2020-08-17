Koronavirüse karşı 'Montessori' eğitim modeli önerisi

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:12

Eski edebiyat öğretmeni ve köy enstitüleri mezunu Refik Marul, köy enstitülerinin Montessori eğitim modeline göre kurulduğuna dikkat çekerek, “Bizim eğitim tarihimizde dünyanın en iyi örnekleri var, köy enstitüleri. İngiltere’de kraliyet ailesinin çocukları, Japonya’daki çocuklar bizim köy enstitüleri gibi okullarda okuyorlar” dedi.

Marul, mevcut eğitim sisteminin eski İngiliz sömürgeleri ve Türkiye’de uygulandığını kaydederek, NATO’ya girilmesinden sonra köy enstitüleri modelinin terk edildiğini söyledi. Eğitim sorunun uzaktan eğitimle çözülmeyeceğini belirten Marul, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencisi çocuklar için şunları anlattı:

"UZAKTAN EĞİTİM UZMANLIK EĞİTİMİDİR"

“Uzaktan eğitim aslında uzmanlık eğitimidir. Uzmanlaşmış insanlara eksilen uzmanlık bilgileri takviye edilir. Örgün eğitimde ise çocukları öğrenme araçlarına ulaştırılması lazım. Montessorri eğitimiyle çocuklara 6 haftada okuma-yazma öğretilebilir. Çocukları okuma-yazma ortamının içine, etrafında onları uyarıcı şeylerin olduğu yere koyarsınız. Görselli yazılar koyarsınız. Zaten 100-120 kavramı bildiği zaman çocuk okuma-yazmaya başlar. Çocuklar elleriyle öğrenirler, elleriyle tutmadıkları bir şeyi öğrenemez. Biz çocuklara sesten başlıyoruz.”

"OKULLAR 7/24 AÇIK OLMALI"

Koronavirüs salgını sırasında okulların çocukların yoğun şekilde toplanacağı yerler olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Marul, şu değerlendirmede bulundu:

“Çocukların okula ihtiyaç duydukları zamanlarda gidecek şekilde programlar yapalım. Artık sabah 8.30’da açılıp, saat 17.00’de kapanan yerler değil 7/24 açık olacak yerler yapalım. Köy enstitüleri öyleydi. Hiç kapanmazdı, yaz tatili yoktu, kış tatili yoktu. Öğrenciler okulu topluca boşaltmıyordu. İstedikleri zaman izin alıp çıkıyorlardı. Virüsü eğitemeyeceğimize göre, yapacağımız şey eğitimi virüse göre planlamak. Çocukları bahçelere, okullara yığmak yerine ihtiyaç duydukları zamanlar öğretmenleriyle buluşturmak. Artık pandemiden de ziyade, pandemini dayattığı bakış açısıyla baktığımızda hepimiz eski öğretmenliği yapamayız. Montessori eğitim modeline göre davranmalıyız.”

MONTESSORİ EĞİTİM MODELİ NEDİR?

İtalyan hekim Maria Mentessori tarafından geliştirilen ve kendi adıyla anılan eğitim modelinde çocuk merkezli yaklaşımla eğitim öneriliyor. Çocuklar bir takım bilgileri keşfetmek ve yeni beceriler kazanmak için maksimum potansiyellerini geliştirerek bireysel veya gruplar halinde çalışırlar. Çocuklar yaşlarına göre beceriler kazanır ve bu beceriler zamanla pekiştirilir. Montesori eğitiminde bilim, müzik, matematik ve sosyal ve daha pek çok konuda gelişim gösterebilirler. Örneğin piyona çalma, matematik işlemleri, alfabeyi öğrenme ve insan ilişkileri hakkında detaylı konular ile çocuklar yeni bir hayatla tanışırlar. Bu dönem alınan eğitim çocuğun alt yapısını olumlu yönde etkiler ve bu durum ilerleyen yaşını da büyük oranda etkileyebilir.

3 YAŞINA KADAR OLAN ÇOCUKLAR İÇİN MONTESORRİ EĞİTİMİ

* Çocuklar için güvenli, ilgili ve sağlıklı beslenebileceği bir ortam hazırlamak

* Kendilerine olan özgüveni arttırmak.

* Gelişmekte olan yeteneklerini arttırmak.

* Çocukların günlük işlerinde bağımsızlık kazanmalarını sağlamak.

* Motor becerileri, kaba motor koordinasyon ve dil becerilerini geliştirmek.

3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN MONTESORRİ EĞİTİMİ

* Duyusal algıların iyileştirilmesi.

* Okuma yazma ve matematik konusunda gelişim kazanmalarını sağlamak. Yabancı dil eğitimi vermek.

* Kendini rahata bir şekilde ifade etmesini sağlamak, yaratıcı keşifler için fırsatlar sağlayabilmek.