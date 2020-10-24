Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanının koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine gözler yakın çalışma arkadaşları ve ailesine çevrilmişti.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 22:15
Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları belli oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanının koronavirüs testleri pozitif çıktı. İmamoğlu’nun testinin pozitif çıkması üzerine gözler yakın çalışma arkadaşları ve ailesine çevrilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanının koronavirüs testleri pozitif çıktı. İmamoğlu’nun testinin pozitif çıkması üzerine gözler yakın çalışma arkadaşları ve ailesine çevrilmişti. Konuya ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ongun, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının Covid-19 testleri negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.


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