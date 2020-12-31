Koronavirüsün çıktığı Vuhan'da maskeli kutlama

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kenti de yeni yıla 'merhaba' dedi. Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için toplandı.

DHA
31 Aralık 2020 Perşembe, 21:04
Koronavirüsün çıktığı Vuhan'da maskeli kutlama
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Kentte virüs vakasının sıfırlandığı iddia edilirken, meydanda toplanan maskeli gençler kutlama gerçekleştirdi.Yeni yıla giriş sırasında geri sayım için yüzlerce kişinin toplandığı kameralara yansıdı. Öte yandan, 2019’un başlarında ortaya çıkan, 83 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyon 800 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, ilk olarak Vuhan kentinde tespit edilmişti. 


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