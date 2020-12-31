Koronavirüsün çıktığı Vuhan'da maskeli kutlama
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kenti de yeni yıla 'merhaba' dedi. Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için toplandı.
Kentte virüs vakasının sıfırlandığı iddia edilirken, meydanda toplanan maskeli gençler kutlama gerçekleştirdi.Yeni yıla giriş sırasında geri sayım için yüzlerce kişinin toplandığı kameralara yansıdı. Öte yandan, 2019’un başlarında ortaya çıkan, 83 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyon 800 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, ilk olarak Vuhan kentinde tespit edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Dr. Serdar Savaş'tan Çin aşısı için sahtekarlık iddiası
- BİM'in sansür girişimi ifşa oldu
- İlahiyatçı yazardan sert çıkış
- Kılıçdaroğlu’ndan Fikri Sağlar’a sert tepki
- Yılmaz Özdil'e 'Atatürk'e hakaretten' soruşturma
- Açılmadan çöken köprüyü yapan şirkete anıt kıyağı
- Çavuşoğlu'nun söylediği gibi ‘Ortak çalışma grubu yok’
- CHP'li Başarır'dan Selman Öğüt'e sert tepki
- Tediye ödeme tarihleri belli oldu
- Pınar Gültekin'in babası CHP'li ismin adını verdi
Video Haberler
- Asker oğlunu karşısında gören annenin büyük sevinci
- Antalya’da iguana seferberliği
- 3 çocuklu kadını, babası boğazından bıçakladı
- Çiftçi daha fazla dayanamadı, sinirinden ağladı
- Çıplak vatandaş Yaşasın devrimci gençlik” sloganı attı
- Otobüs şoförünü dövdü: Canım sıkıldığım için saldırdım
- Küçükçekmece'de dehşet anları!
- Polislere hakaret edip, aracına binerek kaçmaya çalıştı
- Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler
- Covid-19 aşıları Sağlık Bakanlığı depolarında
En Çok Okunan Haberler
- Dr. Serdar Savaş'tan Çin aşısı için sahtekarlık iddiası
- BİM'in sansür girişimi ifşa oldu
- İlahiyatçı yazardan sert çıkış
- Kılıçdaroğlu’ndan Fikri Sağlar’a sert tepki
- Yılmaz Özdil'e 'Atatürk'e hakaretten' soruşturma
- Açılmadan çöken köprüyü yapan şirkete anıt kıyağı
- Çavuşoğlu'nun söylediği gibi ‘Ortak çalışma grubu yok’
- CHP'li Başarır'dan Selman Öğüt'e sert tepki
- Tediye ödeme tarihleri belli oldu
- Pınar Gültekin'in babası CHP'li ismin adını verdi