Koronavirüsün çocuklara daha az bulaşma sebebini buldular: ACE2 enzimi daha düşük!

21 Mayıs 2020 Perşembe, 13:56

Koronavirüs dünya genelinde 5 milyon vaka sayısını aşarken, hastalığın bulaşma yolları ve hangi yaş gruplarını etkilediğine dair araştırmalar da sürüyor. Salgınla mücadeleye ışık tutacak çalışmalardan biri de ABD’de Mount Sinai Hastanesi Icahn Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Sözcü'nün haberine göre; hastalığın bulaşmasında etkili olan ve özellikle solunum yolu organlarında bulunan ACE2 enzimi, virüsün hücreye takılmasına ve içine girmesine izin vererek, sağlıklı hücreleri de enfekte ediyor. Bu enzimin farklı yaş gruplarındaki dağılımına yoğunlaşan uzmanlar, yetişkinler ve çocuklar arasında farklılık olduğunu tespit etti.

YETİŞKİNLERDE DAHA AKTİF

4 ile 60 yaş aralığındaki 300’den fazla kişiyi inceleyen uzmanlar, çocukların burunlarındaki aktif reseptörlerde yetişkinlere göre daha az ACE2 enzimi bulunduğunu ortaya koydu. Çalışmanın bulguları Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA) yer alırken, “Düşük ACE2 seviyesi, çocukların yetişkinlere oranla neden daha az corona virüsüne yakalandığının göstergesi olabilir” şeklinde yorumlandı.

GÖZDEN DE BULAŞABİLİR

ACE2 enzimiyle ilgili bir başka çalışma da geçtiğimiz günlerde Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülmüştü. Söz konusu çalışmada ACE2 enziminin solunum yolları dışında gözde de bulunduğu, bu nedenle ağız ve burnu kapatıp göz çevresini açıkta bırakan maskelerin bulaşma riskini sıfıra indirmediği öne sürülmüştü.