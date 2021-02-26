Kozak Yaylası için imza kampanyası: Fıstıkçamları kesilmesin

26 Şubat 2021 Cuma, 08:00

Göltaş Madencilik Şirketi’nin Kozak Yaylası’nda taşocağı faaliyeti için 14 hektardan izinle 110 hektara çıkarma başvurusunu iki bakanlık onayladı. ÇED raporunda 8 bin 822 fıstıkçamının kesileceği bilgisi yer aldı. Aynı coğrafyada bir başka taşocağına da 240 hektar alanda faaliyet izni verilmişti. Türkiye fıstıkçamı üretiminin yüzde 80’ini karşılayan yöre halkı ve ekolojik yıkımı önlemek için çabalayan Bergamalı çevreciler duruma isyan etti. Fıstıkçamı ağaçlarının kesilmemesi için Bergama Çevre Platformu üyeleri Bergama Kaymakamlığı’na dilekçe verdi.

Bergama Çevre Platformu dönem sözcüsü Erol Engel, “Çevre Bakanlığı’nı madencilerin yanında değil doğanın ve halkın yanında yer almaya davet ediyoruz. Bölgede her türlü madencilik faaliyeti için yeni kapasite artışlarına izin verilmemeli Kozak bir an önce “Fıstıkçamı Tabiat Parkı” ilan edilmelidir. Kozak’ta madenciliğin vermiş tahribat tahammül sınırları aşmıştır” dedi. Ağaçların kesilmemesi için hukuk mücadelesi devam ederken çevreciler “change.org” üzerinden imza kampanyası başlattı. “Bergama’daki 8 bin 882 adet fıstıkçamı kesilmesin!” başlıklı açılan kampanya kısa sürede binlerce kişi tarafından imzalandı.