Kozak Yaylası için imza kampanyası: Fıstıkçamları kesilmesin
Türkiye’nin önemli çamfıstığı üretim merkezlerinden Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda taş ocağı kurulmasına onay verilmesi ve 8 bin 822 fıstıkçamının kesilecek olması kararına bölge halkı ve çevrecilerin tepkisi sürüyor. Bergama Çevre Platformu üyeleri kararı yargıya taşırken, “change.org” üzerinden imza kampanyası başlatarak ağaçların kesilmemesi ve karardan vazgeçilmesini istedi.
Göltaş Madencilik Şirketi’nin Kozak Yaylası’nda taşocağı faaliyeti için 14 hektardan izinle 110 hektara çıkarma başvurusunu iki bakanlık onayladı. ÇED raporunda 8 bin 822 fıstıkçamının kesileceği bilgisi yer aldı. Aynı coğrafyada bir başka taşocağına da 240 hektar alanda faaliyet izni verilmişti. Türkiye fıstıkçamı üretiminin yüzde 80’ini karşılayan yöre halkı ve ekolojik yıkımı önlemek için çabalayan Bergamalı çevreciler duruma isyan etti. Fıstıkçamı ağaçlarının kesilmemesi için Bergama Çevre Platformu üyeleri Bergama Kaymakamlığı’na dilekçe verdi.
Bergama Çevre Platformu dönem sözcüsü Erol Engel, “Çevre Bakanlığı’nı madencilerin yanında değil doğanın ve halkın yanında yer almaya davet ediyoruz. Bölgede her türlü madencilik faaliyeti için yeni kapasite artışlarına izin verilmemeli Kozak bir an önce “Fıstıkçamı Tabiat Parkı” ilan edilmelidir. Kozak’ta madenciliğin vermiş tahribat tahammül sınırları aşmıştır” dedi. Ağaçların kesilmemesi için hukuk mücadelesi devam ederken çevreciler “change.org” üzerinden imza kampanyası başlattı. “Bergama’daki 8 bin 882 adet fıstıkçamı kesilmesin!” başlıklı açılan kampanya kısa sürede binlerce kişi tarafından imzalandı.
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