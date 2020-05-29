Kreşlerin açılmasına tepki gösteren Laçin'e Selçuk'tan yanıt
Kreşlerin 1 Haziran'da açılma kararına 18 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak tepki gösteren Berna Laçin'e Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yanıt geldi.
Oyuncu Berna Laçin, 1 Haziran'dan itibaren kreşlerin açılacağının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda 18 yaş altının sokağa çıkma yasağını hatırlatarak "Kreşlere gidenler kaç yaşında?" sorusunu sordu. Laçin'e Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yanıt geldi.
“KREŞLERE GİDENLER KAÇ YAŞINDADIR?”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'normalleşme' adımları kapsamında 1 Haziran'dan itibaren kreş ve gündüz bakım evlerinin açılacağını duyurdu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Berna Laçin ise 18 yaş ve altındakini sokağa çıkma yasağını hatırlatarak, "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" dedi.
SELÇUK'TAN YANIT
Laçin'in paylaşımına cevap, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Laçin'in yorumunu paylaşarak cevap veren Selçuk, "Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLAR VELİLERİYLE ÇIKABİLECEK
Yayımlanan genelgeye göre: Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.
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