Kripto para uyarısı; borsalar hacklenirse paranızı kaybedebilirsiniz

13 Ocak 2021 Çarşamba, 11:04

Kripto paraların yaratıldığı blockchain platformlarının oldukça güvenli olduğunu dile getiren Blockchain Türkiye Platformu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta, blockchain platformlarına doğrudan saldırı yapıp kripto paraları ele geçirmenin imkansız denilebilecek düzeyde mümkün olmadığını vurgulayarak, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi.

SAHTE BORSAYA DİKKAT

Son zamanlarda sahte borsaların yaygınlaştığını söyleyen Usta, "Tanınmış, bilinen, kendini ispatlamış, iletişim numarası, çağrı merkezi olan borsaları tercih edin" uyarısında bulundu.

Artık bitcoin üretmenin çok zorlaştığını belirten Usta, "Dolayısıyla kripto paraları bir borsa üzerinden satın almanız gerekiyor. Sahtekarlar genellikle borsaları taklit ederek ya da çok farklı vaatlerle, yüksek kazanç oranlarıyla insanları sahte borsalara çekmeye çalışıyor. Bunlara karşı temkinli olmak gerekiyor. Tanınmış, bilinen, kendini ispatlamış, iletişim numarası, çağrı merkezi olan borsaları tercih edin. Borsalar, yatırımcılardan kimlik doğrulamak için birtakım bilgiler istiyor. Bunları kabul etmeniz gerekiyor çünkü borsalar da kendilerini kredi kartı sahteciliği, finansal sahtekarlara karşı korumak için içeriye kimlik doğrulama süreciyle müşteri alıyor” diye konuştu.

“HER GÜN BU KONUDA E-POSTA ALIYORUZ”

Sahte borsalar çok yaygınlaştığını aktaran Usta, "Biz her gün bu konuda e-posta alıyoruz. Kişiler, “X bir borsaya yatırım yaptığını ve varlıklarını geri çekemiyoruz”. “Geri çekemiyoruz bizden şu kadar daha yatırım yapmamız istiyorlar” diye şikayetlerini dile getiriyor. İnsanlar neden adı, sanı bilinmeyen borsaya gitmiş diye bakıyoruz içeride borsa fiyatlamaları, kripto paraların değerlemeleri diğer borsalara göre çok daha yüksek. Kananlar, ucuzdan alıp, pahalıdan satarak kar edeceğini düşünüyor. Ya da uzun vadeli işlemlerde bazı coinlerin çok hızlı değer kazandığını görüyoruz, bunlar insanları kandırmak için zaman zaman yeterli olabiliyor. Tanınmış, iletişim kanalları olan borsalarla çalışarak bunun üstesinden gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

HACKLENEN BORSALARIN GERİ DÖNÜK ÖDEME YAPMASI ZOR

Geçmişte hacklenen borsalar olduğunu anlatan Usta, “Bazıları kapıyı kapattı ve “üzgünüz” dedi. Bazıları ise uzun vadede müşterilerin kayıplarını telafi edeceğini söyledi. Verilen sözler değişiklik gösterebilir. Ama bir borsanın içine girilip bütün kripto paralar ele geçirildiyse geri dönüşü biraz zor. Borsa çok ciddi bir güven kaybettiği için tekrardan müşteri kazanamayacak ve gelir elde edemeyeceği için geri dönük ödeme yapması da pek mümkün değil” dedi.

HACKLENMEYE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

Kripto para teknolojileri ortaya çıktıktan, borsalar kurulup çalışmaya başladıktan sonra çok fazla tecrübe elde ettiklerini vurgulayan Usta, “Artık varlıkların büyük kısmını dışarıdan erişime kapalı soğuk cüzdanlar dediğimiz yapıların içerisinde saklıyorlar. Borsada anlık işlemlere yetecek kadar kripto para tutuyorlar. Borsaların hacklenmesi mümkün ama eskisi kadar büyük kayıplar tanınmış, bilinen borsalar için söz konusu değil. Ayrıca borsalar artık sigorta şirketleriyle de anlaşıp varlıklarını belli oranda sigortalıyor” diye konuştu.

ÖDEMELER BÜYÜK ORANDA DİJİTALE GEÇECEK

Kripto paralar ilk ortaya çıktığında hacimlerinin çok düşük olduğunu söyleyen Ahmet Usta, “Zaman içerisinde alım, satım işlemleri artınca, geleneksel finansal servislerle entegre olmaya başladıkça tabi ki ülkeler de düzenleme yapmaya yöneldi. Türkiye’de kripto paralara yönelik resmi bir düzenleme henüz yok. Ama geleneksel finansal sistemin içerisindeki düzenlemelerin kısmen bu tarafa yansıtıldığını görüyoruz. Pandemi döneminde kağıt paraların bırakılıp kartla ödemeye geçilme sayısı hızla arttı. Bu hızla da ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ödemeler çok büyük oranda tahminen yüzde 85'i dijitale geçecektir” ifadelerini kullandı.