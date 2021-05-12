KRİPTOPARA - Piyasa hacmi yeniden 2.5 trilyon doları aştı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 07:45

Colorado merkezli, 30 milyar dolarlık veri analizi şirketi Palantir, müşterilerine Bitcoin ile ödeme yapma olanağı tanıyacak. CNBC'nin haberine göre Palantir ayrıca kripto varlık projelerinin bulunduğunu da açıkladı.



Bitcoin'i rezerv varlık olarak benimseyen ilk büyük firmalardan MicroStrategy'nin yanında, elektrikli araç üreticisi Tesla Şubat ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı ve satışlarında Bitcoin kabul ettiğini açıkladı.



PayPal'a ait ödeme platformu Venmo, Nisan ayında Bitcoin, Ether, Litecoin ve Bitcoin Cash para birimlerine destek verdiğini açıklamıştı.



Halka açık çay şirketi Urban Tea, 10 Mayıs tarihli basın açıklamasına göre tüm Çin mağazalarında Dogecoin, Ethereum ve Bitcoin'i kabul etmeye başladı.



Gelen alımların etkisiyle, en büyük 100 birimden yalnızca 4'ünün değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.



Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra hafta başında geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 555.65 milyar dolar ile yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Son 24 saat içinde 54,683.99 ve 57,776.23 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.79 artışla 57,755.77 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.51 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 45 milyar dolar artışla 1.08 trilyon dolara yükseldi.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 3,841.80 ve 4,332.34 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 12.74 artışla 4,340.51 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 32.13'ü buldu. Birimin piyasa hacmi de 501 milyar dolar ile yarım trilyon doları aştı.



Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 631.84 ve 684.14 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7.53 artışla 681.94 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 9.05'i buldu. Birimin piyasa hacmi, 104 milyar dolar ile 100 milyar doları geçti.



Toplam 9,716 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.3'ünü Bitcoin, yüzde 19.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 233 milyar dolar düzeyindeydi.



Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?" başlıklı piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:



"Milyarder yatırımcı ve iş adamı Mark Cuban, Ethereum'u daha da yükseklere çıkarabilecek ezber bozan bir katalizörü açıklıyor.



"Dallas Mavericks'in sahibi yeni bir tweet'te 8.4 milyon takipçisine Ethereum'un (ETH) iş dünyasını ele geçirme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Yaptığı açıklamada, 'ETH'nin daha da büyük bir patlama şansı olmasının nedeni, henüz ETH akıllı sözleşmeler üzerine inşa edilen iş uygulamalarının gerçekleşmeye başladığını gerçekten görmemiş olmamızdır. Bunu yaptıklarında, her şirket ETH okuryazarı olacak ve bu da oyunu değiştirecek' dedi.



"Ripple, yılın ilk çeyreğinde sağlam bir performans gösteren Q1 2021 raporunu yayınladı.

"Bu, bir önceki çeyreğe kıyasla neredeyse yüzde 100 artan XRP satışlarını ve devam eden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasına rağmen 'balina' (çok sayıda token sahibi) cüzdanından birikimi gösteren verileri içeriyordu.



"Veriler, 2021 yılının ilk çeyreğinin balinaların XRP biriktirme dönemi olduğunu gösteriyor. En az 10 milyon XRP'ye sahip cüzdanlar olarak tanımlanan 'balina' cüzdanlarının sayısı 308'den 319'a çıktı.

"Aynı şekilde 1 milyon ila 10 milyon XRP'ye sahip cüzdan sayısı da 1,125'ten 1,196'ya yükseldi.

"Halka açık çay şirketi Urban Tea, 10 Mayıs tarihli basın açıklamasına göre tüm Çin mağazalarında Dogecoin, Ethereum ve Bitcoin'i kabul etmeye başladı.



"NFL efsanesi Tom Brady, Bitcoin boğaları ekibine resmi olarak katılarak Twitter profil resmine 'lazer gözleri' ekledi. Brady'nin şu anda en iyi kripto para birimine yoğun bir şekilde yatırım yaptığına dair söylentiler ayyuka çıkmış durumda.



"Ark Investment Managment LLC'nin CEO'su Cathie Wood, Amun Holdings Ltd.'nin yönetim kuruluna katılacağını duyurdu. Haber, CEO'nun borsada işlem gören kripto ürünlerinde uzmanlaşmış bir platform olan 21Shares operatörüne kişisel olarak yatırım yapmasının ardından geldi.



