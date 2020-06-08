Küba duyurdu: Kontrol altına aldık

08 Haziran 2020 Pazartesi, 14:19

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, koronavirüs salgınının artık ‘kontrol altında’ olduğunu açıkladı. Bu duyuruyla birlikte, karantina tedbirlerinin önümüzdeki haftadan itibaren kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.

Sputnik'in haberine göre, 28 Mayıs’tan bu yana yeni vakalardaki artışa dikkat çeken Diaz-Canel, “Bu hafta, önceki haftalarla karşılaştırıldığı zaman, aktif vaka sayısının ve günlük vaka sayısının arttığı bir haftaydı, bu salgının son kısmındayız. Kalan vakaları nasıl ortadan kaldıracağımıza odaklanmaya devam etmeliyiz, özellikle de herhangi bir kurumun yetersizlik veya zayıf işleyişiyle ilişkili olanları ve toparlanmayı tetikleyebilecek olaylara yol açacak olanları” dedi.

Diaz-Canel, “Her koşulda, önümüzdeki hafta bu aşamaya nasıl yaklaşacağımız ve ne zaman yapabileceğimiz konusunda halkı bilgilendireceğiz” diye konuştu.