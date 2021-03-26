Küçükosmanoğlu, Covid-19 vakalarının 30 bine ulaştığını vurgulayarak hastanelerdeki hasta sayısının arttığını belirtti

26 Mart 2021 Cuma, 04:00

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Türkiye’de günlük koronavirüs vaka sayılarının 30 bine ulaşmasına ilişkin “Hastaneye başvurular ve yatan hasta sayıları arttı. Bu, ölümlere de yansıdı. 60’larda olan ölüm sayıları 140’lara çıktı. Hastanelerdeki boş yatakları ‘ölmeye, hastalanmaya devam edebilirsiniz’ mantığıyla görmek kabul edilemez” dedi.

Büyük kalabalıklarla yapılan AKP kongrelerinin tedbirlerde çifte standart oluşturduğunu vurgulayan Küçükosmanoğlu, “Pandemiyi sopa olarak kullanmaya başladılar. Ortada bir destan değil, başarısızlık fotoğrafı var” ifadelerini kullandı.

“Her gün bir uçak kazası oluyor gibi düşünün. Bu artış sürünce diğer sağlık hizmetleri aksıyor. İnsanlar diğer hastalıkları nedeniyle yoğun bakımda yer bulamamaya başlıyor” diyen Küçükosmanoğlu, Türkiye’nin ocak ayında vakalar beş bine düştüğü zaman aşılama açısından önemli bir fırsatı kaçırdığını belirtti.

‘İKİYÜZLÜ BİR POLİTİKA VAR’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kongre günü “Kar yağışının tüm mikropları temizlediği bu anlamlı buluşmada hepinizi selamlıyorum” demesine de tepki gösteren Küçükosmanoğlu, “O yorum hiç bilimsel değil. Seferihisar’da açık havada köylülere pandemi kuralları gereği ‘bir araya gelmeyin’ deniyor. Bir yandan da kongreleri görüyorsunuz. Tedbirlerin uygulanması açısından ikiyüzlü bir politika yürütülüyor” yorumunu yaptı.