Kulüp Başkanı koronavirüs
Süper Lig ekibi Denizlispor Kulübü'nün başkanı Ali Çetin: "Koronavirüs testim pozitif çıktı"
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
AA muhabirine, dün Covid-19 testi yaptırdığını söyleyen Çetin, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Çetin, doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini aktardı.
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