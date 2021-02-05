Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Ahmet Nur Çebi!
Gündeminde başkanlık seçimi olan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul'da gerçekleşti..
Gündeminde başkanlık seçimi olan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul'da gerçekleşti.
Başkanlığa Ahmet Nur Çebi getirildi.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Beşiktaş’ta bir otelde yapıldı. Toplantı için Süper Lig kulüplerinin başkanları da geldi. Toplantının gündeminde vakfın yeni başkanının seçimi vardı. Seçimde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tek aday olarak yer aldı..
Kulüpler Birliği’ne Göztepe Başkanı Mehmet Sepil son kez başkanlık etti..
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