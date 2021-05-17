Kumar oynarken yakalandı, 'Gazetenin başına beni koymazsan darılırım' dedi
Samsun'da bir kumar baskınında 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birisi emniyete götürüldüğü sırada gazetecilere, “Gazetenin başına beni koymazsan darılırım" dedi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde bir kafede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, kumarhaneye dönüştürülen mekanda çok sayıda oyun kartı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.
Bu sırada, salgın tedbirlerini ihlal ve kumar oynamaktan para cezası uygulanacak şüphelilerden birisi, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ağabey gazetenin başına beni koymazsan darılırım" dedi.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e yakın popçular
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Soylu'nun danışmanından Peker'e yanıt
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Bari İsmail Türüt’le Seda Sayan istifa etsin!
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Malatya kalecisinden Muslera'ya şok sözler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu