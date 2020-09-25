Kuran kursunda çocuğa şiddet!

25 Eylül 2020 Cuma, 22:14

Tarikat ve cemaat yurtlarından gelen çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet haberleri tepki çekerken, bu kez çocuğa şiddet görüntüsü Diyanet'in Kuran kursundan geldi.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI BUNUN HESABINI SOR"

Küçük yaşta bir çocuğun kemerle dövüldüğü görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç,"Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi. Diyanete bağlı kuran kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz. Atatürk’e hakaret eden Diyanet işleri başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver" diye konuştu.

İşte o görüntüler: