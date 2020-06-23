Kurt Cobain’in gitarı rekor fiyata satıldı

23 Haziran 2020 Salı, 02:00

Cobain’in ölümünden 5 ay önce New York’ta verdiği MTV Unplugged konserinde çaldığı 1959 Martin D-18E gitarını Avustralyalı iş insanı Peter Freedman satın aldı. Freedman’ın gitarı düzenleyeceği bir dünya turnesiyle sergilemek istediği kaydedildi.

Juliens Müzayede Evi’nde yapılan bu satışla, açık artırmada satılan “en pahalı gitar” ve “en pahalı hatıra eşya” dâhil beş rekor kırıldığı belirtildi.

Satışı gerçekleşmiş en pahalı gitar rekoru daha önce, Pink Floyd’dan David Gilmour’un 2019’daki bir açık artırmada 3.95 milyon dolara (yaklaşık 27 milyon dolar) alıcı bulan gitarına aitti.