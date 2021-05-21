Kuşadası Belediyesi'nden 14 suç duyurusu
Kuşadası Belediyesi, kurum, çalışanlar ve belediye yönetimi ile ilgili olarak gerçek dışı haber yapıldığı iddiasıyla 14 ayrı suç duyurusunda bulundu.
Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Gerçeğe dayanmayan bilgi ve belgeler aracılıyla kurum imajını zedelemeye çalışan kişiler ile ilgili olarak yapılan suç duyularının yanı sıra ihtarnamelerle de gerçek dışı haberlerin tekzip edilmesi istendi" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
Kuşadası Belediyesi olarak hukukun üstünlüğü ilkesine sonuna kadar inanmakta, tüm hizmet, faaliyet ve uygulamalarımızı bu ilke doğrultuda yaşama geçirmekteyiz. Ancak son zamanlarda kimi çevreler kurumumuz, yönetimimiz ve çalışanlarımız hakkında hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan ve kamuoyunu yanıltmaktan başka hiçbir amacı bulunmayan haberler aracılığıyla olumsuz algı yaratmaya çalışmaktadır. Söz konusu haberler eleştiri sınırlarını aşmanın ötesinde açıkça yalan ve iftira yoluyla kişi ve kurum imajını zedeleme amacı taşımaktadır. Öyle ki soruşturma izni verilmeyen konularla ilgili olarak bile Türk Ceza Kanunu’nun masumiyet karinesi ve soruşturmanın gizliliği ilkelerini düzenleyen maddeleri ihlal edilmiştir. Siyasi çıkar ve hesapların gazetecilik kisvesi altında empoze edilmesi yoluyla çıkar elde etmeye çalışan bazı çevreler tarafından yapılan/yaptırılan bu tür yayın ve haberlere karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hukuki mücadelemizi sürdürecek ve şeffaf yönetim anlayışımız gereği gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.”
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