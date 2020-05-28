Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üzeri vatandaşa özel hizmet

28 Mayıs 2020 Perşembe, 15:17

Kuşadası Belediyesi, Güvercin Masa birimi ile Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinden oluşan ekip belediyenin çağrı merkezine ulaşan talepler doğrultusunda emlak vergilerini ödemek isteyen 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine gidiyor. Ekip, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların emlak vergisi ödemlerini nakit olarak ya da kredi ve banka hesap kartlarından da tahsil ediyor.

“VATANDAŞLAR MEMNUN”

Davutlar Mahallesi sakini 81 yaşındaki Mehmet Zeki Dilekcan, Kuşadası Belediyesi’nin pandemi sürecinde yanlarında olduğunu belirterek “Kısıtlama nedeniyle aylardır evimizden çıkamıyoruz. Ödemelerimizi de bu nedenle yapamıyoruz. Kuşadası Belediyesi her konuda olduğu gibi emlak vergisi ödemeleri hususunda da bizlere kolaylık sağladı. Belediye personeli vergimizi kapımıza gelerek tahsil etti. Hizmetlerinden dolayı Kuşadası Belediyesi ve Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederiz” dedi.