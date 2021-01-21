Kuşadası Belediyesi'nden evlenen 828 çifte İstanbul Sözleşmesi

21 Ocak 2021 Perşembe, 14:31

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Evlendirme Memurluğu’nda, 2020 yılı içerisinde 91’i yabancı uyruklu olan 828 çift dünya evine girdi. Kuşadası’na, Almanya, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, İran, İrlanda, Kırgızistan, Özbekistan, Hollanda, Suriye, Tunus, Moldova, Bulgaristan, Gürcistan, İngiltere, Polonya, Fas, Ürdün, Arjantin, Fransa, Finlandiya, Endonezya, Belçika, Türkmenistan ve Bosna Hersek’ten 74 yabancı gelin geldi. Suriye’den 3 yabancı damat da Kuşadası’nda evliliğe ‘evet’ dedi. Evlenen en yaşlı çift 79 yaşındaki Metin Üzrek ve Ayten Altıoğlu oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de 10 nikâh kıyarak evlenen çiftlerin sevincine ortak oldu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HEDİYE EDİLDİ

Kuşadası Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için evliliğe ilk adımını atan çiftlere İstanbul Sözleşmesi’nin ayrıntılarını anlatan bir kitapçık hediye etti. Özel olarak hazırlanan kitapçıkta, sözleşmenin amacı, maddeleri, kapsamı, şiddet türleri, şiddete maruz kalan kişilerin hakları ve şiddete uğramış bir kadının hukuki olarak izleyebileceği yollar anlatıldı. Kitapçığı alan çiftler, Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

“MUTLULUKLAR DİLİYORUM”

Evlenen çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirdik. Nikahların kıyıldığı Belediye Düğün Salonumuzu düzenli olarak dezenfekte ederek hastalığa karşı gerekli önlemleri aldık. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek kıydığımız nikahlarda çiftlerimiz törene maske takarak katıldı. 2021 yılında daha renkli nikâhların kıyılmasını temenni ederek evlenen tüm çiftlerimizi kutluyorum” diye konuştu.