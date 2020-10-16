Kuşadası'nda eğitime destek sürüyor

16 Ekim 2020 Cuma, 08:24

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Poli ve Ena Yeni Arkadaşlar Ediniyor” isimli hikâye kitaplarını öğrencilere sınıfları tek tek dolaşarak dağıttı.

Amaçlarının çocuklara kitap ve hayvan sevgisini aynı anda aşılamak olduğunu belirten Başkan Günel, “Belediye olarak en önemli görevlerimizden biri ‘Bütün Canlıların Yaşama Hakkına Saygı’ mottosuyla can dostlarımıza sahip çıkmak. Bu amaçla göreve geldiğimiz günden bugüne kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Fayton faaliyetlerini sonlandırmamız, haybulans aracını hizmete sokmamız, ‘Can Dostlar Defin Alanı’nı açmamız ve kentin farklı noktalarına mamamatik üniteleri yerleştirmemiz vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Bugün de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ‘Poli ve Ena Yeni Arkadaşlar Ediniyor’ isimli hikâye kitaplarını dağıttık. 2020-2021 eğitim-öğrenim dönemi boyunca her alanda öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.