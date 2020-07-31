Kuşadası'nda esnafa maske dağıtıldı
Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa ekipleri, ilçedeki 3 büyük AVM’yi dolaşarak esnafa ücretsiz 2 bin 500 adet maske dağıttı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Gu¨nel, koronaviru¨s salgınıyla Tu¨rkiye’de göru¨ldu¨ğu¨ 11 Mart tarihinden itibaren etkili bir şekilde mu¨cadele ettiklerini belirterek “Kurban Bayramı’nda Kuşadası’nın nu¨fusu tatillerini geçirmek için şehir dışından gelenlerle birlikte artacak. Bu nedenle alışveriş merkezleri gibi yoğunluğun yaşanacağı yerlerde esnafımıza u¨cretsiz maske dağıttık. Normalleşme su¨recine geçilmesine rağmen tehlike tamamen ortadan kalkana kadar esnafımıza destek vermeye devam edeceğiz. Kuşadası’nda yaşayan hemşerilerim ile ziyarete gelen misafirlerimizden istediğim tek şey, bayramda da sosyal mesafe kuralına uyup hijyen konusunda dikkatli olmalarıdır” diye konuştu.
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