Kuşadası'nda kadın emeği ile 305 bin maske üretildi

29 Mayıs 2020 Cuma, 08:08

Son bir ayda 20 bini çocuklar için olmak üzere toplam 305 bin maske üreterek Kuşadası’nın tüm maske ihtiyacını karşıladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel ile birlikte atölyeyi ziyaret etti. Başkan Ömer Günel, “Salgınla mücadele sırasında ortaya koyduğunuz emek ve çaba gerçekten de takdire şayan. Ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Kuşadası size minnettardır” dedi.

