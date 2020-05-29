Kuşadası'nda kadın emeği ile 305 bin maske üretildi
Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü olarak faaliyet gösteren Emek Atölyesi maske üretimini sürdürüyor.
Son bir ayda
20 bini çocuklar için
olmak üzere toplam 305
bin maske üreterek
Kuşadası’nın tüm maske
ihtiyacını karşıladı.
Kuşadası Belediye
Başkanı Ömer Günel, eşi
Duygu Gül Günel ile
birlikte atölyeyi ziyaret
etti. Başkan Ömer Günel,
“Salgınla mücadele
sırasında ortaya
koyduğunuz emek ve
çaba gerçekten de takdire
şayan. Ne yapsak sizlerin
hakkını ödeyemeyiz.
Kuşadası size
minnettardır” dedi.
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