Kuşadası’nda Rus turist sayısı artacak
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yapılan açıklama ülkemize ve Kuşadası'na Rusya’dan gelecek turist sayısını artıracaktır” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yurtdışında tatil yapmak isteyen vatandaşlarına kısıtlama olmayacağını duyurması, Kuşadası’nda sevinçle karşılandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yapılan açıklama ülkemize ve Kuşadası'na Rusya’dan gelecek turist sayısını artıracaktır” dedi.
Günel, Moskova’da düzenlenen turizm fuarına katıldıklarını ve Rus halkının Kuşadası’na ilgisinden mutlu olduklarını da söyledi. Kısıtlama kararı olmamasını değerlendiren Başkanı Ömer Günel, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan açıklama, ülkemize ve Kuşadası'na Rusya’dan gelen turist sayısını artıracaktır. Zor günler geçiren turizmcilerimiz rahatlayacaktır. Bir yandan turizmcilerimizle işbirliği içerisinde tanıtım faaliyetlerimizi sürdürürken bir yandan da kentimizi, pandemi tedbirlerinin en üst seviyede alındığı ‘güvenli turizm bölgesi’ haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.
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