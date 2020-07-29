Kuşadası’nda şiirli gece...

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:59

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın (KUSAV) işbirliğinde düzenlenen 'Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik' programında önemli bir isim ağırlandı. Programın bu hafta misafiri Modern Türk Şiiri'nin en önemli temsilcileri arasında yer alan Ataol Behramoğlu oldu. Usta şair Behramoğlu’nun şiirlerine ses sanatçısı Mehtap Meral de şarkılarıyla eşlik etti. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Kuşadası Belediyesi’nin sosyal medya hesabından da canlı yayınlanan etkinlikte koronavirüs pandemisi dolayısıyla önlemler alındı.

ŞİİRLERİYLE MEST ETTİ

Meral’in sesiyle katkı sunduğu gecede Behramoğlu, 'Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var', 'Aşk İki Kişiliktir', 'Ben Ölürsem Akşamüstü Ölürüm', 'Bu Aşk Burada Biter', 'Sevgilimsin' gibi şiirlerini katılımcılar için okudu. Çeviri, edebiyat ve kültür üzerine yazıları, antoloji ve tiyatro çalışmalarıyla da Türkiye'nin sanat hayatına önemli katkıda bulunan Behramoğlu'na program sonunda, KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından plaket verildi. Gecenin sonunda usta şair hayranları için 'Aşk iki kişiliktir' isimli şiir kitabını da imzaladı.