Kütahya’ya yapılacak maden, Bursa ve Balıkesir’i etkileyecek

05 Mart 2021 Cuma, 04:50

Kütahya Simav ve Tavşanlı ilçeleri sınırları içerisinde Zenit Madencilik isimli firma tarafından “Altın-Gümüş Madeni, Açık Ocak Kapasite Artırımı-Yığın Liçi ve ADR Tesisi” projesi planlanıyor. Proje ile ilgili işletilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında 20 Ocak 2021’de inceleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı, ancak henüz nihai ÇED raporu yayımlanmadı. CHP’li 6 milletvekili bir heyetle birlikte 26 Şubat’ta söz konusu proje sahasında incelemelerde bulundu.

YURTTAŞLAR TEHDİT EDİLİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, heyetin incelemelerini ve gözlemlerini rapora dönüştürdü. Raporda bölgede yaşayanların korku ve endişe içinde olduklarına dikkat çekildi. Raporda “Maden şirketinin köylülere arazilerini önerilen fiyattan satmadıkları takdirde çok daha düşük bedellerle kamulaştırılacağı tehdidinde bulunmak suretiyle köylüleri korkuttuğu ve arazilerini satın aldığı öğrenilmiştir” denildi.

BAŞLAMADAN İPTAL EDİLMELİ

Ruhsat sınırının bir kısmının Çatak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kaldığına dikkat çekilen raporda, bölgede kızılgeyiklerin yer aldığı kaydedildi. Raporda çok sayıda mahallenin isale hattının ÇED içinde kaldığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: “Bölgeden doğan akarsular Emet Çayı ve Kocaçay ile Emet Çayı olarak birleşmekte, Emet Çayı ileride Mustafa Kemal Paşa Nehri ile Uluabat Gölü’nü beslemekte ve daha sonra da Kocasu olarak Karacabey Ovası’ndan Marmara Denizi’ne dökülmektedir. Bursa ve Balıkesir illerimizi halk sağlığını yakından ilgilendiren projenin, yerleşim alanlarına mesafesi, mera-orman-tarım alanlarını işgal etmesi, su kaynaklarını tehdit etmesi göz önüne alındığında faaliyete geçmeden iptal edilmesi gerekmektedir. Su kaynaklarının yok olması, biyoçeşitliliğin kaybedilmesi, sağlıklı gıdaya erişimin engellenmesi, hava-toprak kirliliği gibi birçok zarar ve ihlali bir arada beraberinde getiren madencilik faaliyetlerinde, en temel itirazlar üretim aşamasında siyanür ya da sülfürik asit kullanılması üzerinde yoğunlaşıyor diyebiliriz.”