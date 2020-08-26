Kuvâyi Milliye Destanı İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:21

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos ile İzmir’in işgalden kurtulduğu 9 Eylül tarihleri arasında bir etkinlik serisiyle kutlayacak. Serinin içinde Ali Berktay’ın sahneye uyarladığı, Ayşe Emel Mesçi’nin hareket tiyatrosuna dayanarak hazırladığı Nazım Hikmet Ran’ın Kuvâyi Milliye Destanı da yer alıyor. Destan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deneme Sahnesi tarafından 29 ve 31 Ağustos saat 21.00’de İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Okay Temiz’in müziklerini, Selim Cinisli sahne dekorunu yaptığı tek perdelik oyunun oyuncu kadrosunda ise Özgün Aytar, Onur Taşdemir, Kübra Kalabalık, Ulaş Narlı, Çağla Kuba, Gizem Karasu Mersinli, Ege Derin, Canan Kesebir, Gülşah Kocabıyık, Ecem Aydın, Ferhat Susan, Onur Çatal ve Uğur Akipek yer alıyor.

Deneme Sahnesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın öncesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşan İzmirli oyuncuların sahneye çıktığı bir prodüksiyon tiyatrosu.