Kuvâyi Milliye Destanı İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediyesi Deneme Sahnesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Nazım Hikmet Ran’ın Kuvâyi Milliye Destanı’nı sahneleyecek. Oyun 29 ve 31 Ağustos saat 21.00’de İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos ile İzmir’in işgalden kurtulduğu 9 Eylül tarihleri arasında bir etkinlik serisiyle kutlayacak. Serinin içinde Ali Berktay’ın sahneye uyarladığı, Ayşe Emel Mesçi’nin hareket tiyatrosuna dayanarak hazırladığı Nazım Hikmet Ran’ın Kuvâyi Milliye Destanı da yer alıyor. Destan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deneme Sahnesi tarafından 29 ve 31 Ağustos saat 21.00’de İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Okay Temiz’in müziklerini, Selim Cinisli sahne dekorunu yaptığı tek perdelik oyunun oyuncu kadrosunda ise Özgün Aytar, Onur Taşdemir, Kübra Kalabalık, Ulaş Narlı, Çağla Kuba, Gizem Karasu Mersinli, Ege Derin, Canan Kesebir, Gülşah Kocabıyık, Ecem Aydın, Ferhat Susan, Onur Çatal ve Uğur Akipek yer alıyor.
Deneme Sahnesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın öncesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşan İzmirli oyuncuların sahneye çıktığı bir prodüksiyon tiyatrosu.
Video Haberler
- Gelecek Partisi'den Albayrak'ı kızdıracak video
- Covid-19'a yakalanan hasta yaşadıklarını anlattı
- Dans ederek salça yapılan işyerine baskın
- Ata şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!