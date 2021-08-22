Kuyumcuyu 'taşla' soydu
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kuyumcu dükkânına giren şahıs, kuyumcunun yüzüne elindeki taşla vurup, tezgâhtan aldığı altınlarla kayıplara karıştı.
Dilovası ilçesinde cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi. Kuyumcunun sergilediği altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki taşla bir anda kuyumcunun yüzüne vurdu. Şahıs daha sonra altınlarla koşarak dükkândan çıktı.
Yaşanan olayın ardından yaralandığı öğrenilen kuyumcu hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elleri eldivenli şahsın tezgahın üzerindeki altınlara baktığı görülüyor. Şahsı daha sonra elindeki taş ile kuyumcunun yüzüne vuruyor. Daha sonra şahıs koşarak iş yerinden çıkıyor.
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