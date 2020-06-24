Kuzey Kore'ye karşı Fırtına Obüslerini kullanacaklar
Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve IŞİD'e karşı aktif bir şekilde kullandığı obüslerin, Güney Kore'nin Kuzey Kore karşısındaki en büyük kozu olduğu belirtiliyor.
Kuzey Kore´nin irtibat bürosunu havaya uçurmasından sonra artan gerilimde, Güney Kore’nin saldırı olasılığına karşı savunma planlarına ağırlık verdiği ifade ediliyor.
DHA’nın Korea Herald gazetesinden aktardığı habere göre, Güney Kore´nin olası bir savaş durumunda Kuzey Kore´ye karşı en büyük kozu, Türkiye´nin de Suriye ve Irak´ta terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve IŞİD’e karşı aktif bir şekilde kullandığı obüsler olacağı aktarıldı.
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Seul Yönetimi’nin Türkiye´nin T155 Fırtına obüslerinin Güney Kore´deki karşılığı olan K9 Yıldırım obüsleri, Kuzey ile Güney arasındaki silahtan arındırılmış engebeli bölgede konuşlandığı ifade edildi.
Hâlihazırda 5 kişilik bir mürettebatla operasyon yapılabilen K9 Yıldırım obüslerinin yeni bir versiyonunu geliştirmekte olan Güney Kore, bu şekilde söz konusu araçların yalnızca 2 kişiyle operasyonel hale getirilebilmesi üzerinde çalıştığı ifade edildi.
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