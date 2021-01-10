LaMelo Ball rekor kırdı Charlotte kazandı

10 Ocak 2021 Pazar, 10:57

NBA’de Charlotte Hornets, evinde Atlanta Hawks’ı 113-105 mağlup ederken Hornets’da LaMelo Ball, NBA tarihinin triple double yapan en genç oyuncusu oldu.

NBA’de normal sezonda bu sabaha karşı 8 maç oynandı. Charlotte Hornets, Atlanta Hawks’ı 8 sayı farklı mağlup etti ve bu sezonki beşinci galibiyetini aldı. Hornets’da LaMelo Ball, 22 sayı 12 ribaunt 11 asist ile triple double yaptı ve bunu başaran en genç oyuncu oldu. Ball, önceki gün oynanan New Orleans maçında triple double yapmayı bir asist ile kaçırmıştı. Hornets’da ayrıca P.J. Washington 22, Gordon Hayward 13 sayı kaydetti. Atlanta’da ise Cam Reddish 21, De’Andre Hunter 20 sayı üretti.

SIXERS 7 KİŞİ İLE KAYBETTİ

Koronavirüs protokolleri kapsamında maça 7 kişi ile çıkmak zorunda kalan Philadelphia Sixers, Denver Nuggets’a 115-103 mağlup oldu. Önceki gün oynanan Brooklyn Nets maçında Seth Curry’nin testinin pozitif çıkmasından sonra Sixers’da birçok oyuncu karantinaya girmek zorunda kaldı. Sixers’da Tyrese Maxey 39 sayı kaydederken Dwight Howard 11 sayı 11 ribaunt ile double double yaptı. Denver’da ise Gary Harris 21, Nikola Jokic 15 üretirken Denver bu sezonki dördüncü galibiyetini aldı.

NBA’de alınan diğer sonuçlar şöyle:

Washington Wizards: 124 – Miami Heat: 128

Indiana Pacers: 117 – Phoenix Suns: 125

Minesota: 122 – San Antonio: 125

Milwakue Bucks: 100 – Clevland Cavaliers: 90

Dallas Mavericks: 112 – Orlando Magic: 98