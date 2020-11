‘Las Tesis performansına bir tek Türkiye’de polis saldırısı oldu ve dava açıldı’

01 Kasım 2020 Pazar, 13:28

“Dava, kadın hareketine göz dağı, erkekliğe ise güç kuvvet davasıdır” diyen Fidan Ataselim, “Kadınların eziyet çektirilerek öldürüldüğü bu günlerde şüpheli kadın ölümleri de artıyor. Tüm bunlara son verecek olan İstanbul sözleşmesinin etkin uygulanmasıdır. Ne yazık ki dünya genelinde bir salgın gibi olan kadın cinayetlerinin karşısında bizleri buluşturan Şili’de başlayan ve yayılan Las Tesis performansına bir tek Türkiye’de polis saldırı oldu ve dava açıldı. Bu dava kadın hareketine göz dağı, erkekliğe güç kuvvet davasıdır. Kolluk ve mahkemeler bu gücü kadınları yaşatmak için kullansın, bastırmak için değil. Var olan gerçeklik kadın cinayetleridir, gerçeklik kadınların uygulanmayan yasalara rağmen politik örgütlü mücadelesi ile kadınları yaşatmasıdır. O yüzden iddanamede kadın cinayetlerini durduracağız sloganı attığımızı yazmışlar evet o sloganı kadın cinayetlerini durdurana kadar söylemeye devam edeceğiz ve mücadelesini de sürdüreceğiz. Tüm kadınları asla yalnız yürümemeye gözdağı siyasetini geri pürkürtmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

‘SUÇLU SİZLERSİNİZ’

KCDP üyesi Nisa Kör ise “Şilili kadınların erkek ve devlet şiddetine karşı başlattıkları Las Tesis performansının sokak sokak yayıldığı dönemlerde Türkiye’deki kadın cinayetlerine dikkat çekmek, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için 8 Aralık günü İstanbul’daki Las Tesis protestosuna katıldım. Ancak polis müdahalesi ile 6 kadın gözaltına alındık. Ve Hakkımızda ‘ TCK 5237sayılı yasaya muhalefet’ suçlamasıyla dava açıldı. 2019 yılında 474 kadın öldürüldü. Ve her geçen gün kadınlar öldürülmeye, şiddet görmeye devam ediyor. Ama biz biliyoruz ki, suç bizde değil. Suçlu sizlersiniz. 6284 yasası ve İstanbul sözleşmesini kaldırmaya çalışan sizlersiniz ve bizler de parmaklarımızla hep sizi işaret edeceğiz. Kadınları değil, katilleri yargılayın. Erkek ve devlet şiddetine karşı her zaman eşit, özgür ve şiddetsiz bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz. ”

‘DAVALAR, KADIN MÜCADELESİNİ ENGELLEYEMEYECEK’

İzmir’de düzenlenen Las Tesis performansına katıldıkları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 24 kadının yargılanacağı dava ise 10 Kasım’da İzmir Bayraklı Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Eylem sonrası gözaltına alınan Hilal Susuz da “Kadın cinayetlerinin son bulması için İstanbul Sözleşmesinin uygulanması şart. Bunu bulunduğumuz her alanda dile getirmeye devam edeceğiz. Kadınlar her gün mahkeme salonlarında yaşam hakları için mücadele veriyor. Kadınlar her gün devletin farklı kademeleri tarafından yasal haklarına ulaşma konusunda engellemelerle karşılaşıyor. Yetkililerin görevi kadınların mağduriyetini ve mevcut şiddeti ortadan kaldırmak olmalıdır. Mücadele veren kadınlara dava açmak ve ‘kadın cinayetlerini durduracağız’ sloganına iddianamede yer vermek kadına yönelik şiddetin karşısında değil tam tersi yanında ve destekleyici pozisyonda olunduğunun bir kanıtıdır. Açılan bu davalar kadın mücadelesini engelleyemeyecek” ifadelerini kullandı.