Leipzig Sörloth'u doğruladı
Alman devi Leipzig'den Sörloth transferi için resmi bir açıklama geldi.
Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth, kariyerine Leipzig'de
devam etmeye hazırlanıyor. Leipzig'den Sörloth transferi için
resmi bir açıklama geldi.
İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden Trabzonspor'a kiralanan ve bordo-mavili ekipte geçen sezon 24 golle gol kralığı yaşayan Alexander Sörloth, transfer için artık saatleri sayıyor. Golcü futbolcunun Leipzig'e transfer durumuyla ilgili olarak flaş bir açıklama Alman ekibinin CEO'su Oliver Mintzlaff'tan geldi.
Alman kulübünün CEO'su Oliver Mintzlaff, Bundesliga'nın ilk haftasında Mainz'ı 3-1 yendikleri karşılaşmanın öncesinde Sky televizyonuna yaptığı açıklamada "Sörloth ile görüşme hâlindeyiz. Göründüğü kadarıyla bu transfer artık bitme aşamasında." ifadelerini kullanarak 24 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrolarına katmalarının artık an meselesi olduğunu belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcıdan nikahtan sonra Saray ziyareti
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Anketten çıkan sonuç espri konusu oldu
- Koray Aydın'ın talimatına Akşener ve delegelerden tepki
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
- Çamaşır makinesi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
Video Haberler
- Sınıfa sakin bir şekilde giren Emir ağlayarak çıktı
- Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf
- Kalın’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama
- Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
- Koruma altındaydı, kazada feci şekilde can verdi
- Okulla tanışan minik öğrenciler sınırlarına girdi
- Kampçıların üzerine ağaç devrildi: Biri ağır, 4 yaralı
- Futbolcular hakem odasını bastı!
- Sağlık çalışanı kadını bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı
- Hindistan'da facia! Çok sayıda ölü var
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcıdan nikahtan sonra Saray ziyareti
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Anketten çıkan sonuç espri konusu oldu
- Koray Aydın'ın talimatına Akşener ve delegelerden tepki
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
- Çamaşır makinesi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü