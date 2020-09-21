Leipzig Sörloth'u doğruladı

21 Eylül 2020 Pazartesi, 12:25

Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth, kariyerine Leipzig'de devam etmeye hazırlanıyor. Leipzig'den Sörloth transferi için resmi bir açıklama geldi.



İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden Trabzonspor'a kiralanan ve bordo-mavili ekipte geçen sezon 24 golle gol kralığı yaşayan Alexander Sörloth, transfer için artık saatleri sayıyor. Golcü futbolcunun Leipzig'e transfer durumuyla ilgili olarak flaş bir açıklama Alman ekibinin CEO'su Oliver Mintzlaff'tan geldi.

Alman kulübünün CEO'su Oliver Mintzlaff, Bundesliga'nın ilk haftasında Mainz'ı 3-1 yendikleri karşılaşmanın öncesinde Sky televizyonuna yaptığı açıklamada "Sörloth ile görüşme hâlindeyiz. Göründüğü kadarıyla bu transfer artık bitme aşamasında." ifadelerini kullanarak 24 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrolarına katmalarının artık an meselesi olduğunu belirtti.