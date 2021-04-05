LG Electronics cep telefonu birimini kapatıyor
LG Electronics cep telefonu birimini kapatıyor. Bu karar ilk defa büyük bir cep telefonu markasının piyasadan çekilmesi anlamına geliyor. LG'nin ABD'deki yüzde 10'luk pazar payının Samsung ve Apple tarafından paylaşılması bekleniyor.
Güney Koreli LG Electronics , zarar eden cep telefonu birimi için bir alıcı bulamaması sonrasında bu birimin faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırmaya karar verdi.
LG'nin bu kararı ile ilk defa büyük bir cep telefonu markası piyasadan tamamen çekilmiş olacak.
Şirketin cep telefonu birimini piyasadan çekme kararıyla bu birimin Kuzey Amerika'daki %10 pazar payının rakip şirketler Samsung Electronics ve Apple Inc tarafından paylaşılacağı tahmin ediliyor.
ALTI YILDA 4.5 MİLYAR DOLAR ZARAR
Hi Investment & Securities'de analist olan Ko Eui-young, "LG, ABD'de çok düşük fiyatlı modeller yapamıyorsa orta fiyatlı model üretmeyi hedefliyordu. Yani Apple'dan daha fazla orta fiyatlı ürün çeşidine sahip Samsung, LG kullanıcılarını daha iyi cezbedebilecek" dedi.
LG'nin cep telefonu birimi yaklaşık altı yıldır toplamda 4.5 milyar dolara yakın zarar etti. LG, sert rekabetin olduğu bir sektörden çıkarak elektrikli araç parçaları, birbirine bağlı cihazlar ve akıllı evler gibi daha fazla büyüme imkanı olan alanlara odaklanacak.
LG, iyi olduğu zamanlarda cep telefonları için ultra geniş açılı kameralar gibi bir dizi yenilikler yaparak sektördeki konumunu güçlendirmişti ve 2013 yılında Samsung ve Apple'ın ardından dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olmuştu.
Ancak sonrasında LG'nin en iyi modellerinde hem yazılım hem de donanımla ilgili bazı aksaklıklar çıkınca ve yazılım güncellemeleri yavaş kalınca markaya olan talep sürekli düşmüştü. Analistler LG'nin Çinli rakiplerine kıyasla pazarlama konusunda uzmanlık eksikliği olması nedeniyle şirketi eleştirmekteydiler.
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