Libya'da araç kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı

Libya'nın başkenti Trablus’ta bir aracın kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı.

AA
16 Mayıs 2021 Pazar, 04:05
Libya'da araç kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı
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Trablus'un merkezi semtlerinden Zaviyet Dahmani'de AA muhabirinin kamerasına yansıyan görüntülerde, bir pikabın kasasındaki aslanın bağlı olmadan gezintiye çıkarıldığı görülüyor.

Araç, şehrin en işlek caddelerinde akşam saati trafikte ilerlerken, aslanın da pikabın kasasında sakin şekilde sağa sola gittiği görülüyor.

Libya'da daha önce de Bingazi'nin Benina kentinde cadde ortasında başıboş gezen aslan sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.



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